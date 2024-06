Historias espeluznantes sobre personas emparedadas tras cometer delitos o actos inmorales han sido materia de libros de terror durante siglos. Aunque muchas de estas historias son ficticias, algunas tienen bases reales. Recientemente, ha resurgido en redes sociales un clip que podría tratarse de un caso de emparedado, provocando gran inquietud entre los internautas, quienes intentan comprender qué ocurre en el video.

En las imágenes, se observa cómo una persona ilumina con una lámpara un ojo que se asoma por un agujero en la pared de una casa. El ojo no reacciona a la luz, parpadea un par de veces y continúa mirando fijamente, una escena que ha causado gran perturbación.

El perturbador clip fue publicado en TikTok en diciembre pasado por la usuaria @viridianaochoaa. En su descripción, explicó que mientras trabajaba, sintió la sensación de ser observada. Al investigar, descubrió un extraño ojo que la miraba a través de un agujero en la pared, sin inmutarse pese a los golpes en la pared y la luz dirigida hacia él.

Viridiana detalló que, a pesar de sus esfuerzos, el ojo no desapareció. El video ha sido retomado recientemente, continuando con la inquietud y curiosidad entre los internautas. Algunos sugieren que podría tratarse de un animal, como un gato o un búho, debido a las características del ojo.

Sin embargo, Viridiana explicó que aún no han logrado determinar de qué se trata. En un segundo video, demostró que no es un montaje, mostrando que del otro lado de la pared hay un consultorio, y no hay forma de que algo o alguien se esconda entre ambos muros.

El misterio detrás del ojo en la pared sigue sin resolverse, manteniendo a los espectadores en vilo y alimentando las teorías sobre lo que realmente podría estar ocurriendo tras los ladrillos.