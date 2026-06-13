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Acude a velorio y al salir, le arrebatan la vida a balazos

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En las últimas horas del día viernes, un hombre fue privado de la vida a balazos al momento que salía de un velorio, el cual se realizaba en una vivienda de la colonia Valle del Sol.

El hecho se registró en las calles Valle de Abajo y Valle de las Penas. De la citada colonia y donde el hoy occiso se disponía a abordar un auto Mercedes-Benz, en color negro cuando fue sorprendido por sujetos desconocidos.

En un principio se informó las autoridades a un hombre lesionado en el citado lugar, sin embargo, al arribar a la dirección señalada, se encontraron que el masculino ya no contaba con signos de vida.

Testigos del hecho, informaron que la víctima respondía al nombre de Brayan, del cual no se dieron a conocer mayores detalles.

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La zona fue acordonada y resguardada mientras se realizaban las investigaciones pertinentes para tratar de esclarecer lo sucedido.

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