Con el propósito de fortalecer el acceso al agua a las familias que habitan en zonas con rezago en infraestructura hidráulica, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, entregó este día 200 tinacos para almacenar el líquido.



El Presidente Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que la entrega de los tinacos forma parte de una estrategia integral que complementa la Cruzada por el Agua, mediante la cual el Gobierno Municipal abastece gratuitamente con pipas en las colonias que no cuentan con infraestructura hidráulica o donde el suministro del líquido es insuficiente.



Explicó que los tinacos permiten almacenar el agua en condiciones adecuadas para el consumo humano, ya que están diseñados para conservarla de manera segura, a diferencia de otros recipientes improvisados que suelen utilizar algunas familias.



“Este programa no nace hoy, inició desde el 2022 y ha permitido que las familias tengan un mejor acceso al agua. Vamos a seguir fortaleciéndolo de manera permanente, especialmente durante la temporada de altas temperaturas”, expresó.



El alcalde destacó que las rutas de abastecimiento mediante pipas operan de forma gratuita y llegan semanalmente a colonias del suroriente, surponiente y del poniente de la ciudad, incluso en sectores donde existe infraestructura hidráulica, pero el servicio de agua potable no llega con regularidad.



Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar responsablemente el agua que reciben.



“Es importante que sepan que este servicio es gratuito y que el agua debe destinarse a las necesidades básicas de las familias”, indicó.



Ortiz Orpinel señaló que el Gobierno Municipal continuará recorriendo las colonias para escuchar las necesidades de la población y gestionar ante las autoridades competentes acciones que permitan mejorar el acceso al agua potable.



“Nosotros seguiremos siendo gestores para que se atiendan las necesidades de la ciudadanía. El acceso al agua es un derecho humano y seguiremos trabajando para acercarlo a quienes más lo necesitan”, afirmó.



Durante su mensaje, el Presidente Municipal también exhortó a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil durante la temporada de lluvias y altas temperaturas, especialmente para proteger a niñas, niños y personas adultas mayores.



Por su parte, el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que mediante este programa se beneficiará a alrededor de 2 mil 300 familias con la entrega de tinacos con capacidad para 200 y 450 litros.



Explicó que esta estrategia surgió como complemento de la Cruzada por el Agua para apoyar a las familias que viven en colonias donde no existe red de agua potable o el suministro es insuficiente.



“Por instrucción del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, estamos llevando este programa a todos los sectores de la ciudad para que las familias cuenten con un espacio adecuado para almacenar el agua que reciben mediante las pipas municipales. Esperamos que este apoyo sea de gran beneficio para ustedes y sus familias”, comentó.



En tanto, la regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, María Dolores Adame Alvarado, reconoció el impacto que este programa tiene en la calidad de vida de las familias juarenses.



“El agua es indispensable para la vida y este programa representa un apoyo muy importante para quienes más lo necesitan. Seguiremos trabajando para que estos beneficios lleguen a más hogares”, expresó.



Como parte de la jornada, personal municipal también distribuyó material informativo sobre la prevención de la rickettsiosis, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre las medidas necesarias para evitar esta enfermedad transmitida por la picadura de la garrapata.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses, garantizando el acceso a servicios básicos y fortaleciendo el bienestar de quienes más lo necesitan.