Con el objetivo de trabajar de manera coordinada para el bien de los juarenses, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió en su despacho la visita del director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Marco Licón Barraza.

El titular de la JMAS comentó que esta reunión sirvió para estrechar lazos de colaboración, así como informar que se trabaja arduamente en el tema de colectores y esperan estén listos lo antes posible.

“Esta fue una visita de cortesía, vienen proyectos en conjunto entre la Junta de Aguas y el Municipio y la instrucción de la Gobernadora es esa, trabajar de la mano, cohabitar y transitar con todas las entidades que convergen en Ciudad Juárez”, afirmó.

El trabajo para la ciudadanía debe alejarse de cualquier color, porque lo más importante es la comunidad y dar resultados para tener una ciudad eficiente y digna, dijo Licón.

El alcalde afirmó que el compromiso principal es que esta sea una mejor ciudad donde se eleve la calidad de vida de todos sus habitantes.