La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Sergio M. P., por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de dos víctimas, en hechos ocurridos el 12 de junio del año 2025, en un domicilio del fraccionamiento Hacienda las Torres, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, hizo del conocimiento a Sergio M. P., que se le atribuye la muere de Nahim Alexis M. P., y de Eduardo R. L., producidas con disparos de arma de fuego.

Mañana miércoles 23 de diciembre, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, resolverá la situación jurídica del imputado, quien cuenta con la medida cautelar de prisión preventiva.