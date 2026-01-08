Venezuela anunció este miércoles (07.01.2026), a través de la empresa Pdvsa, que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo, después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará su comercialización “indefinidamente”.

Las decisiones de Venezuela serán “dictadas” por Washington, insistió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una afirmación que hasta ahora es rechazada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma de países latinoamericanos y europeos y la ira de Rusia y China, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso según Moscú y “apátrida” según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.

Bajo fuerte presión de Estados Unidos, Caracas parece querer evitar una confrontación directa.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) “cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, indicó un comunicado de la empresa.

Pdvsa tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo entre otros con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo “indefinidamente”.

Además, Trump aseguró que Venezuela solo comprará productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que ingrese de esas ventas.

Trump había anunciado el martes que el gobierno interino de Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para su venta bajo control de Washington.

Washington “no está improvisando”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio en el Congreso.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que enfrentó las críticas de legisladores demócratas, aseguró que Caracas ya pidió incluir el crudo decomisado en el Caribe dentro de las negociaciones globales.

“Todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”, aseguró la vocera Leavitt.

Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes en la Casa Blanca para analizar “la inmensa oportunidad que tienen ante sí” en Venezuela, dijo Leavitt.

“No estamos robando el petróleo a nadie”, aseguró el secretario de Energía.

Los 30 a 50 millones de barriles de crudo están almacenados y listos para ser vendidos, según una hoja informativa del Departamento de Energía estadounidense.

Una fuente petrolera venezolana dijo bajo anonimato a la AFP que además se prevé el levantamiento de ciertas sanciones al sector.

China es hasta ahora el principal cliente del crudo venezolano, que llegaba a sus puertos a precio de descuento a causa de las sanciones estadounidenses y de la dificultad de transportarlo.

El precio del crudo bajó ligeramente en mercados internacionales este miércoles.

DW