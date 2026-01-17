viernes, enero 16, 2026
Internacional

Dice Venezuela que 47 militares murieron en ataque estadounidense, incluidas 9 mujeres

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo el viernes que 47 militares murieron en el ataque estadounidense en Caracas el 3 de enero, incluidas 9 mujeres.

Este mes, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro para ser juzgado por casos de narcotráfico, lo que él niega. El gobierno de Venezuela dice que fue “secuestrado”.

Previamente, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que murieron 100 personas entre civiles y militares, sin más detalles.

Reuters

