El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hace un llamado a la ciudadanía en general para no caer en estafas con incapacidades falsas a través de redes sociales ya que en fechas recientes se han detectado con mayor frecuencia.
Así opera la estafa de las incapacidades falsas:
1 Te ofrecen incapacidades y recetas “del IMSS” en grupos de Facebook y WhatsApp.
2 Te piden tu Número de Seguridad Social, CURP, clínica y empresa.
3 En minutos llenan una plantilla con tus datos y te mandan un borrador.
4 Pagas y recibes un PDF que no existe en los sistemas del IMSS.
Lo que arriesgas Usar un documento falso es un delito.
Además, tus datos quedan en manos de estafadores.
Patrones: verifiquen cualquier incapacidad en el Escritorio Virtual del IMSS, en “Consulta de incapacidades, patrón”
Así se ve una incapacidad falsa:
Dice “UNF” en lugar de “UMF”.
2 Tiene faltas de ortografía: “efectué” en lugar de “efectúe”.
3 Le falta el signo de apertura: “+CONOCES”.
4 Mezcla tipos de letra: se armó en un procesador de textos.
5 El sello, aquí testado, está pegado encima del texto