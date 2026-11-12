El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hace un llamado a la ciudadanía en general para no caer en estafas con incapacidades falsas a través de redes sociales ya que en fechas recientes se han detectado con mayor frecuencia.

Así opera la estafa de las incapacidades falsas:

1 Te ofrecen incapacidades y recetas “del IMSS” en grupos de Facebook y WhatsApp.

2 Te piden tu Número de Seguridad Social, CURP, clínica y empresa.

3 En minutos llenan una plantilla con tus datos y te mandan un borrador.

4 Pagas y recibes un PDF que no existe en los sistemas del IMSS.

Lo que arriesgas Usar un documento falso es un delito.

Además, tus datos quedan en manos de estafadores.

Patrones: verifiquen cualquier incapacidad en el Escritorio Virtual del IMSS, en “Consulta de incapacidades, patrón”

Así se ve una incapacidad falsa:

Dice “UNF” en lugar de “UMF”.

2 Tiene faltas de ortografía: “efectué” en lugar de “efectúe”.

3 Le falta el signo de apertura: “+CONOCES”.

4 Mezcla tipos de letra: se armó en un procesador de textos.

5 El sello, aquí testado, está pegado encima del texto