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Extorsionaba a comerciante de la colonia Revolución Mexicana; es vinculado a proceso

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La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Julio Benjamín A. Z., por el delito de extorsión agravada, cometido a un comerciante de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la posible participación del imputado, en la conducta delictiva.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que, en el mes de abril del año en curso, el imputado, amenazó a la víctima con incendiarle su local y dañar a su familia si no le entregaba dos mil pesos que le exigió como pago de derecho de piso y protección.

Exigencias económicas que se prolongaron hasta el pasado 03 de noviembre, cuando la víctima pidió ayuda a policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes detuvieron al imputado en flagrancia.

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El Juez de Control conocedor de la causa penal, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, y resolvió su situación jurídica, además fijó un plazo de tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

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