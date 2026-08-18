Arranca última etapa de remodelación de tubería de drenaje en Satélite

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), inició la última etapa de los trabajos de reposición de tubería de drenaje sanitario sobre la calle Neptuno, obra que beneficiará directamente a dos mil habitantes, de la colonia Satélite.

Durante la última etapa se contempla finalizar con la instalación de los 271 metros de tubería de PVC de 18 pulgadas, con lo que llegará a aproximadamente 370 metros lineales de tubería rehabilitada como parte de los trabajos realizados durante los operativos de Semana Santa y verano, informó Flor Pérez, supervisora de Obra de la JMAS.

“Nos encontramos en la última parte del operativo donde estamos llevando más de 270 metros lineales de tubería de 18 pulgadas y ya estamos en el último tramo. También se está haciendo el reemplazo del concreto en el área que estamos trabajando”, añadió.

Explicó que, la rehabilitación permitirá atender problemáticas que durante años se presentaron en el sector, como malos olores y retornos de drenaje hacia algunas viviendas, debido a las condiciones de la infraestructura existente.

“Con este reemplazo se está colocando un tubo más amplio, lo que ayudará a evitar los malos olores y que el drenaje se regrese a las viviendas”, indicó.

Señaló que, como parte de los trabajos complementarios, también se han realizado conexiones de descargas domiciliarias y reposición de tomas domiciliarias.

Agregó que, el personal de la JMAS mantiene comunicación constante con los vecinos de la zona para atender sus inquietudes durante el desarrollo de las obras.

Finalmente, informó que, durante este lunes los trabajos sobre la calle Neptuno se mantendrán hasta las 7:00 de la tarde, por lo que, permanecerá cerrado el tramo comprendido entre Estación Lucero y Estación Alsalcia en la calle Neptuno.