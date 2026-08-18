Prevén remodelación de la Plaza de Armas para este año

El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que se proyecta llevar a cabo este año la remodelación de la Plaza de Armas, como parte de las acciones para mejorar los espacios públicos del Centro Histórico.

Dio a conocer que en los próximos días recibirá el proyecto en el que se establecerán las intervenciones que requiere este emblemático punto de la ciudad.

La intervención de la Plaza de Armas se contempla mientras el Gobierno Municipal avanza con otros proyectos para recuperar y mejorar espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.

Entre ellos se encuentra la rehabilitación de la Plaza Lapis, ubicada en el cruce de la avenida 16 de Septiembre e Ignacio Mariscal, donde se invertirán 725 mil pesos para mejorar las condiciones de este espacio dedicado al esparcimiento de niñas y niños que habitan o transitan por el Centro Histórico.

El proyecto de Plaza Lapis contempla la instalación de una cerca perimetral en aproximadamente 450 metros cuadrados, además de gestiones para rehabilitar los juegos infantiles y desarrollar actividades de limpieza y pintura con participación ciudadana, dio a conocer recientemente la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara.

Los trabajos están a cargo de la Dirección de Obras Públicas y se estima un periodo de ejecución de cinco a seis semanas.