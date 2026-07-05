Agentes del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Timoteo V. R., de 59 años de edad, por encontrase en posesión de diversas dosis de narcóticos.

Los investigadores realizaban acciones contra el narcomenudeo, por el cruce de las calles Rivera de Arareco y Rivera San Blas, de la colonia Riberas del Bravo, en donde la mujer al notar la presencia policial, mostró una actitud extraña y evasiva.

Tras realzarle una inspección, detectaron que, dentro de una mochila, poseía 57 envoltorios de plástico que contenían una hierba seca y olorosa con las características propias de la marihuana, con un peso total de 238 gramos.

Además, 61 envoltorios de plástico que contenían una sustancia química con las características de la cocaína en polvo y piedra, con un peso total de 36 gramos.

La detenida y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, quien continuará con las investigaciones por el delito contra la salud.