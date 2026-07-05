Porque el amor y el respeto por los animales también son una forma de servir a la comunidad, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, encabezó este sábado una campaña gratuita de esterilización y aplicación de tratamiento tópico contra garrapatas para perros y gatos, una jornada que reunió a decenas de familias juarenses en el Centro Comunitario La Montada.

Desde las 7:00 de la mañana, las y los asistentes comenzaron a llegar con sus mascotas para acceder a los servicios veterinarios gratuitos. Como resultado, se realizaron 100 esterilizaciones y se aplicaron tratamientos tópicos contra garrapatas, contribuyendo a prevenir enfermedades, combatir la sobrepoblación de animales en situación de calle y fomentar una cultura de tenencia responsable.

Más allá de la atención veterinaria, la jornada tuvo un significado personal para la legisladora. Fue un homenaje al hombre que le enseñó que la verdadera solidaridad también se expresa en la forma en que se trata a los seres más indefensos.

“Mi padre fue un rescatista de corazón. Nunca podía pasar de largo cuando un animal necesitaba ayuda. Crecí viendo cómo abría las puertas de nuestra casa y de su vida para protegerlos. Ese ejemplo me enseñó que servir también significa cuidar, proteger y actuar con compasión”, expresó con emoción.

Jael Argüelles afirmó que cada esterilización representa una oportunidad para evitar el abandono, prevenir el maltrato y brindar una mejor calidad de vida a los animales de compañía. Pero también refleja la decisión de una familia de actuar con responsabilidad y construir una comunidad más consciente.

“Cada persona que hoy decidió esterilizar a su mascota y aplicarles el tratamiento está demostrando que el bienestar animal también es responsabilidad de todos. Así es como construimos una sociedad más empática, solidaria y humana”, señaló.

La congresista destacó que estas jornadas forman parte de un esfuerzo permanente por acercar servicios gratuitos a las colonias de Ciudad Juárez, convencida de que el bienestar de las familias también incluye el cuidado responsable de sus animales de compañía y la protección de la salud pública.

Finalmente, Argüelles Díaz agradeció la confianza de los juarenses, así como el compromiso del personal médico veterinario y de las y los voluntarios que hicieron posible las campañas.