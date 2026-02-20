La Dirección de Regulación Comercial impartió el cuarto curso de “Manejo higiénico de los alimentos”, dirigido a la ciudadanía que busca obtener su permiso para dedicarse a la venta de comida, indicó el titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez.



“Esta actividad se realiza con la finalidad de apoyar al comerciante con uno de los requisitos para el trámite de sus permisos y que puedan aprovechar los descuentos que se otorgan por indicación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar”, señaló.



Dijo que con esta capacitación fueron beneficiadas 122 personas, quienes acudieron desde tempranas horas preparados para obtener la información que les ayudará en el desarrollo de su plan a efectuar.



“Agradecemos al alcalde por este apoyo que brinda a nosotros los comerciantes; salimos contentos del curso, fue muy enriquecedor y dinámico. Pudimos participar y aprender mucho”, fue el comentario de uno de los asistentes.



En cuanto a los descuentos, Guevara Ramírez mencionó que para enero y febrero será para los de nueva creación y de enero a marzo para renovaciones.