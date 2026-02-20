Ataque armado en Acapulco deja sin vida a estudiante y chofer del transporte público

Una mañana escolar terminó en tragedia en la colonia Cañada de los Amates, donde un ataque armado provocó la muerte de una alumna del Colegio de Bachilleres de Guerrero y de un conductor de transporte público, a pocos metros del plantel educativo.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 7:00 horas, dos hombres armados que viajaban en motocicleta dispararon contra una camioneta Nissan blanca utilizada en la ruta avenida Universidad–colonia Chinameca. La agresión ocurrió justo cuando la unidad había llegado a su base para el descenso de pasajeros.

El chofer, gravemente herido, fue trasladado al hospital general del IMSS-Bienestar El Quemado, donde murió durante el traslado debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo hecho, dos alumnas del Cobach fueron alcanzadas por los disparos. Compañeros y personal escolar las auxiliaron y las trasladaron en brazos a las instalaciones del plantel y posteriormente al Hospital Farallón.

Horas más tarde se confirmó la muerte de Melany Gissel Bravo Leyva, estudiante de cuarto semestre, quien recibió un impacto en el abdomen. La segunda joven, identificada como Paloma “N”, presentó heridas de bala en una pierna y en el glúteo, su estado de salud fue reportado como estable.

Elementos de corporaciones estatales y de la Guardia Nacional implementaron un operativo en el área tras la agresión. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes realizaron el levantamiento de casquillos y demás indicios.

Las actividades escolares del Cobach se suspendieron temporalmente debido a la cercanía de la balacera. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas en relación con estos hechos.