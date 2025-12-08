Inicio » Chihuahua fortalece acciones de conservación en la Reserva de Janos
Chihuahua fortalece acciones de conservación en la Reserva de Janos

by Salvador Miranda
SCOP y SICT unen esfuerzos para proteger especies y pastizales

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas participó en el Taller de Conservación y Monitoreo de Aves de Pastizal, Aves Acuáticas Migratorias, Águila Real y Perrito de la Pradera, realizado en el Centro SICT Chihuahua.

El encuentro reunió a especialistas, estudiantes y organizaciones ambientales en el marco del 16° aniversario de la declaratoria de la Reserva de la Biósfera Janos como área natural protegida.

El secretario de Obras Públicas destacó que estas acciones se alinean con la visión de la gobernadora Maru Campos, quien impulsa la restauración de ecosistemas y el manejo responsable del agua y los recursos naturales. Subrayó que especies como el águila real y el perrito de la pradera mantienen el equilibrio ecológico del noroeste del estado.

“Lo que aprendemos aquí nos convierte en guardianes de nuestros ecosistemas. Conservar la naturaleza es conservar el bienestar de nuestra gente”, expresó.

