Ciudad Juárez.— En el reciente Día de Muertos, varios propietarios de mascotas decidieron rendir homenaje a sus perros fallecidos mediante altares elaborados especialmente para ellos. La iniciativa surgió del artista juarense Trini Cabral, quien inspiró a otros dueños a sumarse a esta forma de recuerdo.

@juareznoticias.com Perritos fallecidos reciben homenaje en altares elaborados por sus dueños ♬ puppy love – elliot

Ivan Esparza, uno de los participantes, explicó que Cabral creó primero un altar para Luna, su perrita de cuatro años, quien murió a causa de un problema hepático. Ese gesto motivó a más personas a conmemorar a sus propios animales de compañía.

Esparza comentó que también elaboró altares para sus dos mascotas fallecidas, Tinco y Mimis, a quienes describió como parte importante de su vida. Señaló que la fidelidad de los perros genera un vínculo profundo con sus propietarios.

Agregó que los animales rescatados suelen mostrar un apego especial hacia quienes los adoptan, lo que hizo aún más significativo el homenaje. El tributo fue en la Casa Madero de arte y cultura ubicada en la Zona Centro.