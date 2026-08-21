Colapsa línea de agua potable en la Tecnológico; JMAS atiende de inmediato

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), atendió una fuga registrada en el cruce de las calles Ramón Rayón y Tecnológico, originada en una caja de válvulas correspondiente a una línea de agua potable proveniente del Pozo 271.

La arquitecta Alva Martínez, coordinadora del Distrito 4 de Agua Potable, informó que, el reporte fue recibido durante la noche del miércoles, por lo que personal de la JMAS acudió al lugar para identificar el origen de la fuga y determinar la forma más adecuada de atenderla.

Explicó que, al detectar que el agua brotaba de una caja de válvulas, se optó por controlar temporalmente la fuga y realizar la reparación posteriormente, con el objetivo de evitar una suspensión en el suministro de agua potable para los usuarios de la zona.

“Nos encontramos atendiendo una fuga de agua potable que se presentó el día de ayer por la noche. Esta fuga fue ocasionada por un incremento en la presión en la red lo que provocó un desplazamiento de piezas en la caja de válvulas”, expresó.

Detalló que, se reemplazó una de las piezas ubicadas dentro de la caja de válvulas, además de efectuar los ajustes necesarios para garantizar su correcta fijación y evitar que vuelva a presentarse una situación similar.

Agregó que, el Pozo 271 es una infraestructura que fue incorporada recientemente a la red para incrementar el abastecimiento de agua en la ciudad.

Debido a las maniobras, la JMAS exhorta a las y los conductores transitar con precaución por el sector, debido a que personal y maquinaria se encuentran trabajando en el carril central de la vialidad.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de atender los reportes de manera oportuna y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica.