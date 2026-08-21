Cerrarán la 16 de septiembre por festival Juárez Juangabrielísimo 2026

A fin de realizar sin contratiempos el festival Juárez Juangabrielísimo 2026, este fin de semana, desde las 16:00 y hasta las 23:00 horas, permanecerá cerrada la avenida 16 de Septiembre en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Uruguay, en ambos sentidos de circulación.

Para estas actividades, que se realizan en honor al cantautor Juan Gabriel, se implementará un operativo de resguardo que contará con la participación de 12 policías viales y seis unidades.

A los usuarios del sistema de transporte se les informa que el Juárez Bus, en sentido de oriente a poniente, se desviará hacia el sur por la calle Honduras, para posteriormente tomar la José Borunda y continuar hacia el centro de la ciudad.

En sentido contrario se desviará hacia el sur por la calle Uruguay, para después tomar la Ignacio de la Peña y posteriormente la calle Honduras, hasta retomar la avenida 16 de Septiembre.

En este mismo sentido, la Coordinación de Seguridad Vial hará desvíos del flujo vehicular sobre la calle Carlos Villarreal, para circular de oriente a poniente y sobre Ignacio de la Peña para trasladarse de poniente a oriente.

Por otro lado, el próximo sábado a las 19:00 horas se harán cierres intermitentes sobre la avenida 16 de Septiembre, debido a la tradicional “Callejoneada del Juangabrielísimo 2026”, la cual partirá del cruce de Francisco Villa y 16 de Septiembre hasta la parte frontal del Museo de Juan Gabriel. Este evento contará con el resguardo de 10 motocicletas.

Además, el domingo 23 de agosto, a las 06:30 horas, se llevará a cabo un operativo de resguardo para una carrera pedestre, con la participación de 42 elementos.

El inicio y la meta de la competencia estarán ubicados frente al Museo de Juan Gabriel, desde donde el contingente partirá hacia el poniente sobre la avenida 16 de Septiembre.

Posteriormente, tomará la calle Ramón Corona hacia el norte, hasta llegar a Ignacio Mejía; continuará hacia el poniente hasta la avenida Lerdo, para después dirigirse al sur y arribar a Ignacio de la Peña.

Luego los corredores se dirigirán hacia la calle Nicaragua con rumbo al norte, hasta llegar a la avenida 16 de Septiembre, donde circularán de poniente a oriente hasta la calle Gregorio M. Solís. Ahí tomarán hacia el sur hasta llegar a la avenida Vicente Guerrero, para después continuar al oriente hasta Ignacio Ramírez y finalmente retomar hacia el norte hasta la avenida 16 de Septiembre.

La corporación Vial hace un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones al conducir, utilizar vías alternas, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los agentes que estarán a cargo del resguardo de la zona.