Como parte de las acciones para el mantenimiento de vialidades principales, la Dirección General de Obras Públicas inició el martes en la noche los trabajos de repavimentación de un tramo del boulevard Manuel Gómez Morín, interviniendo desde la calle Júpiter a la avenida Ejercito Nacional.



Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que los trabajos arrancaron a las 9:30 de la noche, iniciando con el retiro de carpeta asfáltica dañada, para lo cual se utiliza una maquinaria fresadora y después proceder a la repavimentación.



Destacó que serán rehabilitados los dos cuerpos de la vialidad, equivalentes a 14,573 metros cuadrados de superficie.



El funcionario mencionó que para esta obra fueron destinados 7 millones 355 mil 051 pesos, con lo cual también se contempla la construcción de un pozo de absorción.



El titular de Obras Públicas mencionó que durante esta semana los trabajos permanecerán activos de manera nocturna, por lo que exhorta a los guiadores a tomar vías alternas y a ser respetuosos con los trabajos que se efectúan con el personal operativo y maquinaria.