En los operativos de Reordenamiento Urbano que se efectúan en distintos puntos de la ciudad por parte del Gobierno Municipal, la prioridad es el diálogo con los involucrados para determinar los caminos que se van a seguir, dijo el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.



“Hasta el momento se han realizado alrededor de 250 intervenciones en distintos puntos de la ciudad y no se ha registrado ningún problema”, indicó en rueda de prensa.



Agregó que el dialogar primero con los ciudadanos les ha dado resultado en alrededor del 90 por ciento de las acciones que se han emprendido.



El secretario del Ayuntamiento citó como ejemplo a los vendedores de “La Curva”, en donde dijo que ante todo se analizará la situación, que es lo que se hace en todos los espacios que se han intervenido.



“Antes en el lugar había pocos vendedores, pero ahora las quejas son por que se han ido ampliando los espacios que antes no ocupaban”, dijo.



Recalcó que primero se va a platicar, por lo que se contactará a quien se tenga que contactar para ponerse de acuerdo.



“Estamos en el tema de investigación, de platicar y ver que no vaya faltar alguno de los involucrados, la información se pasará puntualmente a todos”, señaló.



Explicó que lo que quieren los ciudadanos es caminar sin ningún problema por la banqueta y que tengan un espacio donde puedan transitar.



Señaló que la notificación se hace primero, y ya cuando el esfuerzo del dialogo no funciona, se empiezan a hacer otro tipo de acciones para lograr que todo se haga de la mejor manera.



El funcionario recordó cuando se inició con el reordenamiento en la Zona Centro, se buscó un dialogo permanente, nunca hubo una notificación, solo se tuvieron platicas en donde se avanzó y se llegó al propósito de tener un lugar distinto.



“En todos los procesos se hace una notificación o se platica previamente con los involucrados, en algunos casos existe resistencia, pero al final se llega a los acuerdos”, comentó.



Indicó que se realiza un trabajo arduo en este tema, ya que se son varias dependencias involucradas como la Dirección de Regulación Comercial, Protección Civil, la Coordinación de Seguridad Vial, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, Ecología, así como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



“Queremos que entiendan que el Reordenamiento Urbano es un respeto a la actividad que están realizando y poniéndonos de acuerdo en cómo seguir ejerciendo su labor, pero sin que se afecte a terceros”, expresó.