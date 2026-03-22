El inicio de las altas temperaturas trae consigo una excelente noticia para los bolsillos de millones de mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha confirmado la aplicación del subsidio de verano, el cual se reflejará como un descuento automático en el recibo de luz para diversas entidades del país.

Este apoyo gubernamental, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), busca proteger la economía de las familias que residen en zonas de extremo calor. Durante estos meses, el uso prolongado de aires acondicionados o ventiladores es una necesidad de salud pública y supervivencia, no un lujo. Al entrar en vigor la medida, las tarifas domésticas regulares se modifican temporalmente a tarifas especiales (como la 1C, 1D, 1E y la 1F), lo que aumenta considerablemente el límite de kilovatios-hora (kWh) subsidiados.

El ajuste tarifario se aplica de manera exclusiva en aquellas regiones donde la temperatura media mínima en verano alcanza o supera los 30 grados centígrados. Entre los estados que históricamente cumplen con este criterio técnico se encuentran:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

La mayor ventaja de esta medida de apoyo social es que no exige intervención ni solicitudes por parte del usuario. El descuento es 100% automático.

La CFE ajusta los medidores y sus sistemas de facturación en las entidades aplicables, habitualmente desde el mes de mayo y hasta la conclusión de octubre, a excepción de Sonora, donde aplicará a partir de este 1 de abril. El único requisito implícito es contar con un contrato de uso doméstico que no haya caído previamente en la categoría de Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

Mientras que la mayoría de los estados beneficiados verán reflejado el ajuste a partir de mayo, reportes locales en Sonora confirman que la entidad mantiene su calendario diferenciado iniciando este 1 de abril. Debido a las condiciones desérticas extremas de la región, el subsidio en Sonora abarca seis meses completos hasta octubre, protegiendo a los usuarios desde los primeros picos de calor de la primavera.

Es fundamental que los usuarios sonorenses verifiquen su fecha de corte en el recibo, ya que el descuento aplica estrictamente sobre la energía consumida dentro del periodo oficial de verano.

Debate