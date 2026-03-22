El Campeonato Nacional DII Femenil de la ABE 2026 cerró la noche del 21 de marzo con el encuentro de las 19:00 horas entre las Indias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) contra las Leonas de la Universidad Anáhuac Puebla, cuyo resultado final fue de 68 a 55 a favor de las visitantes.

El Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) vivió un gran ambiente del público local, que no dejó de apoyar en todo momento durante el encuentro lleno de emociones, estrategias y jugadas.

Durante el primer cuarto, el equipo visitante tomó ventaja mediante un gran juego ofensivo y un alto porcentaje de tiros a la canasta. Al término de la primera mitad, la Universidad Anáhuac Puebla asumió la delantera.

Para la segunda mitad, el equipo de la UACJ intentó en todo momento recortar la ventaja y acercarse al marcador, con una gran reacción impulsada por la gran defensa y motivadas por el público local, pero la ofensiva y el juego colectivo de la quinteta visitante terminaron por definir el juego a su favor.

Las Indias de la UACJ tendrán una oportunidad mañana ante el cuadro del ITESO por un pase a la segunda ronda del Campeonato Nacional de la División II.

Valeria Salas, jugadora de la UACJ con el número 29, aseguró que la unión del equipo siempre estuvo presente:

“El apoyo de todas las compañeras nunca faltó, estuvimos luchando siempre hasta el final, las cosas no se dieron como nosotras queríamos, pero al final de cuentas tenemos un juego más mañana, otra oportunidad de sacarlo adelante”.

Por parte de la Universidad Anáhuac Puebla, María Vargas con el número 2, compartió que el partido lo vivieron con fuerte energía:

“Por la experiencia que ya tenemos nos ha llevado a poder controlar este tipo de juegos y yo creo que eso es lo que nos mantuvo igual; pues mis compañeras siempre muy energéticas, eso fue lo que nos mantuvo muy concentradas”.

El entrenador de las Leonas, Nassau Hernández, expresó la importancia de disfrutar cada partido:

“La diferencia fue la actitud, las ganas de ir a jugar, disfrutar del juego; no hubo nada extraordinario, no hicimos otra cosa que no hayamos hecho en la temporada y se lo dije a las chicas: es disfrutar cada momento de haber llegado al nacional y es jugar como si fuera el último partido”.