Juan Blanco Zaldívar presentó este jueves su renuncia como jefe de Carreteras del Gobierno del Estado, puesto que ocupaba desde 2022 dentro de la Secretaría de Hacienda.

La salida ocurre después de que la gobernadora Maru Campos le llamara públicamente la atención por los problemas de tráfico registrados en la caseta de cobro de Cuauhtémoc.

Durante una gira de trabajo por ese municipio, la mandataria fue cuestionada sobre las quejas ciudadanas relacionadas con la saturación vehicular en las casetas.

“Es que anda en campaña… tiene que dejar la campaña y ponerse a trabajar. Juan, Juan, ¿dónde andas?”, expresó Campos al referirse al entonces jefe de Carreteras.

No obstante, ninguna autoridad ha establecido oficialmente que aquel señalamiento haya sido la causa directa de la renuncia.

Blanco Zaldívar confirmó su salida mediante un mensaje dirigido al personal de su área, en el que señaló que buscará nuevos caminos y dejó abierta la posibilidad de emprender otros proyectos.

En el video difundido en redes sociales se observa al exfuncionario visiblemente conmovido y limpiándose las lágrimas mientras se despide de sus colaboradores.

Durante su mensaje manifestó que nadie sabe lo que ocurrirá y que la vida presenta momentos buenos, malos y distintos sinsabores.

Agregó que la manera de afrontar cada situación depende de la actitud de las personas. Finalmente, agradeció a su equipo y aseguró que aprendió mucho de sus integrantes.

Juan Blanco fue presidente municipal de Chihuahua por el PAN entre 2004 y 2007. Posteriormente se integró a la administración estatal encabezada por María Eugenia Campos Galván y asumió la responsabilidad de la infraestructura carretera.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha informado quién ocupará la Jefatura de Carreteras de manera interina o definitiva.