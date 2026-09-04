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Dictan fallo condenatorio a fémina que participó en robo de auto tipo “carjacking”

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra de la acusada Laura Pamela P. M., por el delito de robo calificado de vehículo, tipo “carjacking”, que cometió en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento, declaró penalmente responsable a la acusada por los hechos registrados el 15 de junio del 2024, cuando en compañía de diversos sujetos, participó en el robo con violencia de una pick up, de la marca Toyota, línea Tacoma, de modelo 2014, que despojaron a la víctima en la colonia Eréndira.

Por medio de las investigaciones ministeriales del caso se logró individualizar la participación de Laura Pamela P. M., en los citados hechos por los que fue detenida con una orden de aprehensión cumplimentada por policías investigadores.

En la audiencia de individualización de sanciones, programada para el próximo 09 de septiembre a las 09:30 horas, recibirá la pena privativa de la libertad que purgará en el Cereso No. 2

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