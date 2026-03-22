En un ambiente de profundo dolor, familiares y seres queridos dieron el último adiós al pequeño Eithan Daniel, de apenas 18 meses de edad, durante su sepelio realizado este domingo.

El cortejo fúnebre partió tras los servicios religiosos, en los que se elevaron oraciones por el descanso del menor. Entre muestras de tristeza e impotencia, los asistentes acompañaron el féretro hasta su última morada, donde fue sepultado.

Flores, globos y mensajes de despedida rodearon el lugar, reflejando el cariño hacia el niño, cuya muerte ha causado conmoción en la comunidad.

El caso ha generado una fuerte indignación social, por lo que durante el sepelio también se escucharon llamados de justicia para esclarecer plenamente los hechos y castigar a los responsables.