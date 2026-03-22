domingo, marzo 22, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Despiden al pequeño Eithan Daniel
PortadaTendencia

Despiden al pequeño Eithan Daniel

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

En un ambiente de profundo dolor, familiares y seres queridos dieron el último adiós al pequeño Eithan Daniel, de apenas 18 meses de edad, durante su sepelio realizado este domingo.

El cortejo fúnebre partió tras los servicios religiosos, en los que se elevaron oraciones por el descanso del menor. Entre muestras de tristeza e impotencia, los asistentes acompañaron el féretro hasta su última morada, donde fue sepultado.

Flores, globos y mensajes de despedida rodearon el lugar, reflejando el cariño hacia el niño, cuya muerte ha causado conmoción en la comunidad.

El caso ha generado una fuerte indignación social, por lo que durante el sepelio también se escucharon llamados de justicia para esclarecer plenamente los hechos y castigar a los responsables.

banner
You Might Also Like

You may also like

Perfila Sheinbaum revocación de mandato: Si el pueblo quiere que nos quedemos

Finaliza Cabalgando por Samalayuca con asistencia de más de 2 mil 500...

Localizan cuerpo de masculino encobijado en terracería de Jardines de Roma

En curso, proceso de Revocación de Mandato contra Cruz Pérez Cuéllar: IEE...

Fijan fecha Diputados de discusión y votación para poner fin a “pensiones...

Prepara Cuba fuerzas armadas ante posible agresión militar de EU