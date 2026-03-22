El proceso para la Revocación de Mandato en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha entrado en una fase determinante. Jesús Salais, principal promovente y responsable de la iniciativa, informó que el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha comenzado las notificaciones domiciliarias para dar seguimiento formal al trámite.

​Sin inconsistencias y bajo estricta vigilancia

​De acuerdo con Salais, el personal del IEE acudió a su domicilio para hacerle entrega de la documentación oficial, confirmando que no se encontraron inconsistencias en la solicitud inicial. Este paso valida la legitimidad de la petición ciudadana y permite avanzar hacia la siguiente etapa técnica.

​Uno de los puntos clave de esta notificación es la fiscalización de los recursos. El órgano electoral instruyó a los promoventes sobre el uso de una aplicación digital oficial, de la cual deberán descargar los formatos necesarios para comprobar todos los gastos generados durante el proceso de Revocación de Mandato.

​”Debemos seguir las reglas tal cual las dicta el IEE; la transparencia en el ejercicio del gasto es fundamental para que el proceso no sea invalidado”, señaló Salais.

​Notificación al Alcalde y recolección de firmas

​El responsable del movimiento también confirmó que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ya fue debidamente notificado sobre la aceptación de la solicitud de Revocación de Mandato. Con este acto administrativo, el edil queda enterado oficialmente del proceso que busca someter su continuidad en el cargo a votación popular.

​Respecto al inicio de la recolección de firmas, Salais adelantó que el IEE se encuentra en los últimos preparativos para definir las fechas exactas. Los ciudadanos interesados en participar deberán estar atentos, ya que el Instituto notificará en breve el arranque del periodo para capturar el apoyo ciudadano necesario.

​Puntos clave del reporte:

​Estatus: Solicitud aceptada y sin errores técnicos.

​Fiscalización: Obligatorio el uso de la app del IEE para comprobar gastos.

​Siguiente paso: Definición de fechas para la captación de firmas ciudadanas.