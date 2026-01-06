Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat han notificado dos nuevos focos de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes silvestres tras el hallazgo de 18 animales muertos infectados con el virus en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y, por lo tanto, dentro de la zona de alto riesgo que se delimitó el pasado noviembre tras la aparición de los primeros casos.

Con estos nuevos, casos ascienden a 13 los focos detectados hasta la fecha, con un total de 47 animales positivos a la PPA, según una nota de actualización publicada este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La Generalitat ha querido destacar que las nuevas detecciones reflejan casos que se han ido acumulando en los servicios veterinarios durante los días festivos y llama a la tranquilidad asegurando que no se trata de un incremento repentino de jabalíes infectados.

Además, se han analizado otros 530 animales que han dado negativo en los análisis, de los cuales 234 han sido capturados en trampas y 296 se han muestreado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada de 20 km de radio y sus alrededores.

Según el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, los 18 jabalíes fueron hallados muertos dentro del radio de seis kilómetros donde se encontró el primer animal.

Estas semanas los Agentes Rurales —junto con el resto de cuerpos que participan en el operativo para intentar que no se propague el virus— han realizado prospecciones intensivas de la zona infectada. Para ello, han utilizado helicópteros y drones en zonas de difícil acceso de Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès para localizar cadáveres de jabalíes.

Además de la búsqueda de cadáveres, sigue la captura de animales para intentar reducir las poblaciones de jabalíes.

También continúa el refuerzo de las medidas de aislamiento, vallados, aprovechando vallados ya existentes en carreteras y vías férreas, y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes.

Además, se sigue el control de las 57 granjas situadas dentro del radio afectado. En ellas, los servicios veterinarios no han detectado ningún caso de cerdo contaminado. Pese a ello, se analiza si algún animal presenta sintomatología o lesiones compatibles con una posible infección.

El Ministerio de Agricultura ha hecho un llamamiento a extremar las medidas de bioseguridad también en el transporte de porcino y ha recordado la obligación de comunicar sobre cualquier sospecha que se detecte. El Ministerio recuerda que la PPA es una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

El Departamento de Agricultura y Ganadería se encuentra en la actualidad con una de las mayores crisis del sector. Por un lado, el virus de la peste porcina. Por otro, la gripe aviar y un tercer problema relacionado la dermatosis nodular contagiosa que afecta a las vacas. El consejero Òscar Ordeig ha explicado que se han sacrificado 230.000 gallinas de la granja del Urgell en la que se detectó un foco de gripe aviar y ha revelado que no se han detectado nuevos focos.

El sacrificio terminó el 1 de enero y la desinfección, el 2 de enero, momento en el que se inició la cuenta de 30 días del periodo de control y vigilancia. Está previsto levantar el foco el 3 de febrero, tiempo durante el que se mantendrán las medidas previstas en un radio de diez kilómetros, que incluye 58 explotaciones.

Respecto a la dermatosis nodular contagiosa, ya se han levantado las restricciones del foco de Cassà de la Selva y se levantarán las del radio de Castelló d’Empúries, aunque se continúan aplicando las restricciones para los casos detectados en Francia.

ElPaís