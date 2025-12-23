La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra de los acusados Jorge G. M., Michelle Angélica P. V., Joana Michelle A. G., Jaqueline S. B., y Félix Iván L. C., por el delito de homicidio calificado.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, consideró que las pruebas que presentó el Ministerio Público, demostraron la responsabilidad penal de los acusados por la muerte de Jorge R. R., en hechos ocurridos el 05 de diciembre de 2023, en un domicilio del fraccionamiento Hacienda de las Torres, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales establecieron que causaron lesiones con un arma blanca a la víctima, la degollaron y mutilaron diferentes partes de su cuerpo, luego, trasladaron en bolsas los restos del occiso hasta el cruce de las calles Libramiento Regional y Hacienda el Remanso, de la colonia Mezquital.

Hechos por los que fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con órdenes de aprehensión.

La audiencia de individualización de sanciones se efectuará el próximo viernes 26 de diciembre a las 13:00 horas, en donde conocerán la sentencia que purgarán en prisión.