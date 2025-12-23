Inicio » Cerrarán 24 y 25 de diciembre oficinas de Vialidad
Ciudad Juárez

Cerrarán 24 y 25 de diciembre oficinas de Vialidad

La Coordinación de Seguridad Vial informa que este 24 y 25 de diciembre, con motivo de la celebración de la Navidad, las oficinas y los módulos de atención ciudadana de la dependencia permanecerán cerrados al público.

Lo anterior, debido a que el reglamento interior que establece las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Municipio de Juárez, en su artículo 47, fracciones XI y XII, considera ambos días como descanso obligatorio.

Por lo tanto, las labores regulares de las oficinas centrales, que se ubican sobre el Bulevar Óscar Flores casi esquina con el Bulevar Teófilo Borunda, se reanudarán el próximo viernes 26 de diciembre en un horario normal de 8:00 a 15:00 horas. Los módulos para trámites de pago y entrega de documentos estarán disponibles hasta las 18:30 horas.

De la misma manera, se invita a los usuarios a aprovechar el sábado, de 9:00 a 15:30 horas, así como el domingo, de 8:00 a 15:00 horas, para el uso del área de cajas para pagos y entrega de documentos.

Por otra parte, es importante mencionar que las instalaciones de la Escuelita Vial estarán abiertas de manera regular en un horario de 08:00 a 14:00 horas para el disfrute de las familias juarenses.

Seguridad Vial le recuerda a la ciudadanía que la operatividad de esta dependencia municipal se lleva a cabo de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, a fin de resguardar la integridad física de conductores y peatones.

