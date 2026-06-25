La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), entregó la remodelación del primero de seis módulos de purificación de agua en el sector de Los Kilómetros, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a agua potable para las familias de la zona, como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”.

Mauricio Meléndez, Director Comercial de la JMAS, informó que, esta acción forma parte de las 10 medidas anunciadas para fortalecer el acceso al agua potable en este sector, mediante una inversión aproximada de 100 millones de pesos.

“Esta caseta de agua potable, ubicada en el Kilómetro 29, forma parte de los 10 módulos de purificación que estarán distribuidos en Los Kilómetros dentro del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, con el propósito de beneficiar a las familias juarenses”, señaló.

Explicó que, cada módulo está diseñado para atender entre 150 y 200 familias y se encuentran ubicado en puntos estratégicos para facilitar un acceso más seguro al agua potable para los habitantes de la zona.

Los trabajos de remodelación incluyeron mejoras generales en la infraestructura, como resane y pintura general de las instalaciones, reemplazo de las bombas de filtración para aumentar la capacidad del servicio, así como la sustitución de la cisterna.

“El mensaje es muy claro, la gobernadora Maru Campos nos ha instruido mantener una atención permanente a las familias que viven en Los Kilómetros, para que cuenten con acceso a agua potable de calidad, un recurso esencial para su calidad de vida”, destacó.

Como parte de esta jornada, la JMAS entregó 70 garrafones de manera gratuita a familias del sector.

Por su parte, Aurora Almanza, de la colonia kilómetro 28, expresó su agradecimiento por la entrega gratuita de agua, especialmente durante esta temporada de mayor demanda.

“Estamos agradecidos porque hay mucha demanda y, cuando el módulo no está abierto, tenemos que buscar agua en otro lugar o incluso comprarla. Muchas gracias a la gobernadora, esperamos que continúen estas obras que tanto necesitamos”, expresó.

Además de la rehabilitación de los módulos de purificación, el programa contempla la ampliación de las rutas de distribución de agua mediante pipas, pasando de 30 a 35 recorridos, el incremento en el número de unidades de reparto de agua, la entrega de tinacos para almacenamiento, la limpieza de fosas sépticas para prevenir riesgos sanitarios y la construcción de cuatro módulos más de purificación de agua.

Finalmente, la JMAS reitera su compromiso de continuar impulsando acciones que mejoren las condiciones de vida de las familias que habitan en Los Kilómetros, garantizando el acceso al agua potable y fortaleciendo la atención en esta zona de la ciudad.