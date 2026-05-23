Con la participación de jugadores de distintas edades, este sábado dio inicio el Segundo Torneo de Ajedrez por la Medalla del Día del Maestro y del Estudiante, actividad organizada por la Dirección de Educación con el propósito de fomentar el pensamiento estratégico, la concentración y la convivencia a través de esta disciplina.



El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó la importancia de impulsar espacios que promuevan el desarrollo intelectual y la práctica de actividades formativas entre niñas, niños, adolescentes y personas adultas.



El funcionario señaló que el ajedrez representa una herramienta educativa que fortalece habilidades como el análisis, la toma de decisiones y la resolución de problemas, además de contribuir al desarrollo académico y personal de quienes lo practican.



Durante el arranque de la competencia, personal de la Dirección de Educación recibió a los jugadores inscritos para dar inicio a las partidas programadas dentro de las distintas categorías convocadas para esta edición del torneo.



Alvídrez Olivas indicó que el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, continuará respaldando actividades que impulsen el denominado deporte-ciencia, debido a los beneficios que aporta a la formación integral de la comunidad.



En representación de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Rubí Enríquez, asistió Ana Paula Martínez, quien acompañó el inicio de la jornada.



La competencia reunió a jugadores de diferentes niveles y categorías, quienes demostraron sus habilidades frente al tablero en un ambiente de respeto, aprendizaje y sana convivencia.



El titular de Educación informó que continuará promoviendo torneos y actividades relacionadas con el ajedrez como parte de las acciones orientadas a fortalecer espacios educativos, culturales y recreativos para la ciudadanía.