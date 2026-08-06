Chihuahua, Chih. – En un esfuerzo coordinado entre la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), se llevó a cabo la entrega de bonos económicos en beneficio de 1,834 pensionados y jubilados, con una inversión de 5 millones 403 mil 379 pesos, como parte de las acciones encaminadas a reconocer y respaldar a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio educativo.

Durante el acto, los 16 Secretarios Delegacionales recibieron los bonos correspondientes, que próximamente serán entregados a las y los trabajadores en situación de retiro en cada una de las regiones sindicales, fortaleciendo con ello la atención directa y cercana de la organización sindical.

El Secretario General de la Sección 8 del SNTE, Prof. Eduardo Antonio Zendejas Amparán, destacó que este beneficio es resultado de la voluntad de coordinación y trabajo conjunto para atender las necesidades de quienes forman parte fundamental de la historia y fortaleza de la escuela pública.

“Nuestros pensionados y jubilados son una parte fundamental de la Sección 8, ellas y ellos entregaron años de esfuerzo, compromiso y vocación al servicio de la educación, y hoy nos corresponde reconocer esa trayectoria y seguir acompañándolos”.

El dirigente sindical subrayó que el sindicato mantiene como una de sus prioridades la atención y acompañamiento a pensionados y jubilados, su experiencia, trayectoria y aportaciones representan un legado invaluable para las nuevas generaciones de trabajadores de la educación.

La Sección 8 del SNTE, refrendó su compromiso de continuar construyendo, junto con el Gobierno del Estado, acuerdos y acciones que se traduzcan en beneficios para las y los trabajadores de la educación, manteniendo como principios fundamentales la unidad, la solidaridad y la defensa de los derechos del magisterio.

Por su parte la Directora General de los SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, subrayó la ejemplar coordinación entre las instituciones para que los recursos lleguen en tiempo y forma a los beneficiarios.

En esta entrega de bonos también estuvieron presentes por parte de la Sección 8 el Prof. Erick Chaparro Rodríguez, Secretario de Finanzas, Prof. Lorgio Palma Moreno, Secretario de Pensionados y Jubilados, el Prof. Andrés Armando Rubio González, Secretario de la Contraloria y la Lic. Nayeli Anahí Carrete Loya, Directora de Administración de los SEECH y el Prof. Gerardo Soto Chavarría, Director de los Servicios Regionales de los SEECH.