Un importante proyecto que tiene que ver con el desarrollo integral de las personas con algún tipo de discapacidad y de sus familiares, fue presentado a Cesar Jáuregui, por parte de la asociación civil No Toda Discapacidad es Visible.

Rosy Lechuga directora de No Toda Discapacidad es Visible, mencionó que es prioritario pensar en este proyecto el cual consiste en un centro integral para las personas con discapacidad y sus familiares cuidadores, ya que en la actualidad el sistema se centra solo en la persona con discapacidad dejando de lado a los familiares.

Este centro no es solo exclusivo del tema de rehabilitación, se busca dar cuidado al cuidador, a los padres, a los hermanos de las personas discapacitadas o neurodivergentes, dijo la directora y destacó que se cuenta con un área de emprendimiento para las personas con discapacidad mayores de edad para que mejoren su economía y la de sus familias.

La petición se llevó a cabo en las instalaciones de la Unión Nacional de Transportistas para el Cambio, UNTRAC, en la ciudad de Chihuahua encabezada por su presidente Matías Prieto y varios de los integrantes de esta unión de transportistas quienes intercambiaron comentarios e ideas con Cesar Jáuregui.