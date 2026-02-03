España anunció este martes que prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años como parte de un paquete de medidas para fortalecer el control de las plataformas digitales y proteger a los niños de contenidos dañinos en internet. La propuesta fue presentada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

El plan contempla que las plataformas que operan en territorio español implementen sistemas efectivos de verificación de edad, más allá de los clásicos avisos o casillas de autodeclaración, con el objetivo de evitar que usuarios menores de 16 años puedan crear perfiles o acceder a estos servicios.

Además de la prohibición, el gobierno plantea endurecer las responsabilidades legales de las empresas tecnológicas y sus directivos cuando no retiren contenidos ilegales o de odio, e incluso penalizar la manipulación de algoritmos que amplifiquen material prohibido o dañino. Estas propuestas formarían parte de una reforma legal que se prevé será debatida en el Parlamento.

Sánchez aseguró que las redes sociales se han convertido en un “salvaje oeste digital” donde las leyes no siempre se respetan y donde los menores están expuestos a riesgos como la adicción, la violencia, la desinformación y contenidos explícitos. Por ello, dijo, es necesario recuperar el control y garantizar un entorno más seguro en línea para los jóvenes.

La medida española se suma a iniciativas similares en otras partes del mundo. En Australia ya se implementó una restricción para menores de 16 años, y países como Francia y el Reino Unido también avanzan en regulaciones para proteger a los menores en el entorno digital.

Las propuestas aún requieren aprobación legislativa en España, donde enfrentan el desafío de ser debatidas en el Congreso mientras siguen en trámite una serie de reformas en materia de protección infantil digital.