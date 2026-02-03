Ciudad Juárez, Chih.– La diputada de morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, Elizabeth Guzmán, representante del Distrito 7 de Ciudad Juárez atendió el llamado urgente de las y los vecinos del fraccionamiento Villas Residencial del Real, quienes enfrentan una situación crítica derivada de las recientes lluvias y la caída de nieve en la zona.

Durante el recorrido y diálogo con habitantes del sector, se constataron calles inundadas, coladeras brotando aguas negras, acumulación de basura y un riesgo grave para la salud pública, particularmente para niñas y niños. La legisladora fue enfática al señalar que estas condiciones no pueden ni deben normalizarse.

Ante esta emergencia, Elizabeth Guzmán exigió a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Juárez una intervención inmediata, permanente y eficaz, subrayando que la dependencia no debe retirarse del lugar hasta que el problema sea resuelto de fondo. “La salud de la gente no admite excusas”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la Dirección General de Servicios Públicos del Municipio para que brinde apoyo inmediato en el retiro de basura y en la implementación de acciones complementarias que contribuyan a restablecer condiciones dignas y seguras para las familias del fraccionamiento.

La diputada reconoció y destacó la organización solidaria de las y los vecinos, quienes de manera voluntaria han realizado labores de limpieza. Por su parte, informó que ha apoyado en la gestión para contactar maquinaria, aunque reiteró que la situación requiere una atención integral y coordinada de las autoridades.

Atendiendo una petición expresa del fraccionamiento, Elizabeth Guzmán anunció que presentará los oficios correspondientes y que llevará el tema a la próxima sesión del Congreso del Estado de Chihuahua, con el objetivo de exigir soluciones concretas y urgentes.

“Villas Residencial del Real merece soluciones ya”, concluyó la legisladora