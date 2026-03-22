Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde se reportaba a una persona intentando atentar contra su vida en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y avenida De las Torres, en la colonia Juárez Nuevo.

Ante el reporte, los agentes se trasladaron de inmediato al lugar, donde hicieron contacto con un testigo quien manifestó que al transitar por el sector observó al masculino en las inmediaciones del puente vehicular, aparentemente intentando arrojarse.

Mediante labores de proximidad social y técnicas de convencimiento, los oficiales aplicaron los protocolos correspondientes, logrando entablar un diálogo con el masculino de 37 años, a quien tranquilizaron y pusieron a salvo, evitando que consumara el acto.

Posteriormente, la persona resguardada fue canalizada al departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde personal en turno se encargó de brindarle atención y dar aviso a sus familiares para su seguimiento.