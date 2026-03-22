En el marco del Día Mundial del Agua, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) efectuó la 2ª Expo Proyéctate “No hay agua que perder”, espacio que reunió a especialistas, autoridades y jóvenes universitarios para fomentar soluciones innovadoras en la conservación del recurso hídrico.

El evento se realizó en el Museo del Desierto Chihuahuense, donde se desarrollaron actividades académicas, un conversatorio, una conferencia magistral y la presentación de siete proyectos universitarios enfocados en la innovación.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, señaló que hablar de agua en Chihuahua implica asumir una responsabilidad compartida ante un contexto complejo marcado por la sequía, la sobreexplotación de acuíferos y la variabilidad en las precipitaciones.

Destacó que el agua no solo es un recurso natural, sino un elemento estratégico para el desarrollo social, económico y humano, y subrayó que invertir en infraestructura hídrica es también invertir en dignidad, al garantizar condiciones básicas para el bienestar de la población.

Enfatizó que la crisis del agua no responde únicamente a su disponibilidad, sino a la forma en que se gestiona, distribuye y valora, por lo que hizo un llamado a fortalecer la corresponsabilidad entre gobierno, sociedad y sector productivo.

En el Conversatorio “La sustentabilidad hídrica: un compromiso del campo, la industria y la ciudad”, Gustavo Batista, Héctor Tarango, Mario Mata y Raymundo Soto, abordaron la importancia de sumar esfuerzos entre sectores para un uso responsable, eficiente y sostenible del recurso.

Se presentaron siete proyectos universitarios sobre la gestión hídrica. El primer lugar fue para el equipo número 5 de la Facultad de Contaduría y Administración, extensión Delicias, por el proyecto “Aguas con el agua”, integrado por Magaly Guzmán Acosta, Luisa Danely Villanueva Astorga, Stacy Aranza Olaves Vázquez, Yessica Ortega Castañeda, Alejandra Pérez Martínez y Jocelin Jaqueline Rodríguez Márquez, quienes recibieron un premio de 25 mil pesos.

Asimismo, el titular de la JCAS impartió una conferencia magistral en la que abordó el papel del agua como pilar del desarrollo sostenible en Chihuahua.

El evento incluyó la entrega de reconocimientos a organismos operadores, estudiantes y empresas con buenas prácticas en el uso del agua, a fin de fortalecer la vinculación entre academia, industria y Gobierno.