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Fomentan en Aquiles Serdán el uso de la bicicleta

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Con el objetivo de fomentar las actividades deportivas y recreativas, la presidenta municipal de Aquiles Serdán, Teresa Erives, encabezó una jornada en la que principalmente niñas y niños del municipio salieron a dar un paseo en bicicleta por calles de Santa Eulalia y zonas cercanas.

Esta actividad fue efectuada en el marco del Día de la Bicicleta, el cual en México es celebrado el tres de junio, con el objetivo de generar conciencia del respeto al ciclista, así como fomentar las medidas preventivas para evitar un accidente.

La alcaldesa destacó que el uso de la bicicleta tiene un importante beneficio para las personas e indicó que en el municipio hay espacios en los que puede practicarse el ciclismo recreativo.

Para concluir con la actividad la alcaldesa realizó el sorteo de bicicletas entre los menores, quienes acudieron junto con sus familias.

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