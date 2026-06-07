Con la participación de alrededor de 150 ciclistas provenientes de distintos municipios y regiones del estado, se llevó a cabo con éxito el Reto Rarámuri MTB 2026, evento que reunió a amantes del ciclismo de montaña para desafiar los senderos y paisajes de la emblemática Ruta del Toro, en el corazón de la Sierra Tarahumara.

Según la información de los organizadores, el arranque de las competencias contó con la participación del presidente municipal, José Miguel Yáñez Ronquillo, quien dio la bienvenida a los competidores y reconoció el esfuerzo de quienes eligieron a Guachochi como destino para vivir esta experiencia deportiva y turística.

Durante el recorrido, las y los ciclistas tuvieron la oportunidad de adentrarse en impresionantes escenarios naturales, entre ellos el Mirador de Cuernavaca, una extensión de la misma cordillera donde se localiza la majestuosa Barranca de la Sinforosa, considerada uno de los principales atractivos naturales del estado de Chihuahua.

Añadió que la atención y supervisión de los participantes estuvo respaldada por un amplio equipo de staff, voluntarios y personal de apoyo que permaneció distribuido estratégicamente en todas las rutas, brindando asistencia, orientación e hidratación a los competidores durante toda la jornada.

Al concluir las competencias, la meta y ceremonia de premiación se desarrollaron en la Plaza La Esperanza, ubicada en el centro del Pueblo Mágico de Guachochi, donde participantes, familias y visitantes celebraron los logros alcanzados y disfrutaron del ambiente de convivencia que caracterizó el evento.

“El Gobierno Municipal de Guachochi agradeció el respaldo de la FITA, del Gobierno del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Turismo del Estado, instituciones que hicieron posible la realización de este importante evento deportivo y turístico que continúa fortaleciendo la promoción de Guachochi como un destino ideal para el ciclismo de montaña y el turismo de aventura”, indicó.