Con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta y ofrecer espacios seguros para la convivencia familiar, durante cuatro domingos, en un horario de 6:30 de la mañana a 12:00 del mediodía, se llevará a cabo la Cruzada por el Ciclismo, una estrategia con la cual se habilitarán tres ciclovías recreativas en distintos sectores de Ciudad Juárez, se dio a conocer este día durante la conferencia de prensa que ofrece cada semana el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.



Las actividades se llevarán a cabo los domingos 23 y 30 de agosto, así como 6 y 13 de septiembre, con recorridos en la avenida Tomás Fernández, Lote Bravo y El Chamizal-Heroico Colegio Militar, que en conjunto representan 11.5 kilómetros.



El alcalde explicó que la iniciativa busca recuperar las calles como espacios de convivencia para todas las personas y generar una cultura de movilidad en la que automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones puedan desplazarse de manera segura y respetuosa.



Indicó que estos primeros recorridos permitirán socializar el uso de la bicicleta y generar condiciones para que más juarenses consideren este medio como una alternativa de movilidad, además de utilizarlo con fines recreativos y de activación física.



El Presidente Municipal destacó que el proyecto contempla posteriormente avanzar hacia una reingeniería de la infraestructura ciclista, pues actualmente existen tramos que no cuentan con conectividad entre sí.



Explicó que la intención es avanzar hacia circuitos conectados que permitan utilizar la bicicleta para realizar traslados cotidianos e incluso acercarse a las rutas de transporte público, reduciendo con ello la necesidad de utilizar vehículos motorizados.



Roberto Mora Palacios, director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), informó que el primer tramo será el de Tomás Fernández, con una longitud de 4 kilómetros, iniciando en la avenida Vicente Guerrero y terminando en la glorieta de Plaza Bistro.



El segundo estará en Lote Bravo y tendrá una extensión de 3.5 kilómetros, desde la avenida Custodio de la República hasta la Leonardo Solís Barraza.



El tercer recorrido será en El Chamizal-Heroico Colegio Militar, con una longitud de 4 kilómetros, teniendo como referencia de inicio y término el Circuito Rafael Pérez Serna.



Mora Palacios precisó que el circuito de El Chamizal no estará disponible el domingo 6 de septiembre, debido a que ese día se llevará a cabo la Carrera de la Amistad. Los demás recorridos continuarán conforme a las fechas programadas.



El funcionario explicó que esta primera etapa será evaluada de acuerdo con la participación ciudadana para determinar su continuidad y eventual ampliación a otros sectores de la ciudad.



Agregó que se contempla llevar estos espacios recreativos a sectores como el bulevar Zaragoza y el norponiente, a fin de que más familias tengan acceso a ellos.



Durante las jornadas habrá apoyo de distintas dependencias municipales, puntos de hidratación y atención para emergencias, además se analiza incorporar música y otras actividades para generar un ambiente familiar.



Cynthia López de la Fuente, alcaldesa de la Bicicleta en Ciudad Juárez, invitó a participar a ciclistas, corredores, patinadores, niñas, niños, familias y personas que deseen acudir con sus mascotas.



Destacó que este tipo de ciclovías recreativas permite que las personas adquieran confianza para desplazarse en bicicleta y descubran que los recorridos de cinco o seis kilómetros pueden convertirse posteriormente en traslados cotidianos hacia la escuela, el trabajo y otros destinos.



Jesús Manuel García Reyes, coordinador general de Seguridad Vial, dio a conocer que se desplegarán elementos y unidades en los tres recorridos para resguardar los accesos y garantizar que las familias puedan realizar las actividades con seguridad.



Ángel González Lardizábal, comandante de Distrito Oriente de Seguridad Vial, informó que se contempla la participación de aproximadamente 50 agentes, además de unidades distribuidas en los distintos recorridos para efectuar los cierres necesarios y atender a los participantes.



García Reyes señaló que estas actividades también contribuirán a generar una mayor cultura de convivencia vial y recordó que quienes utilizan bicicleta deben circular conforme a lo establecido en el Reglamento Municipal, además de extremar precauciones y utilizar casco.



Ortiz Orpinel resaltó que la responsabilidad de una movilidad segura no corresponde únicamente a ciclistas o peatones, sino también a quienes conducen vehículos motorizados.



Señaló que la legislación establece una jerarquía de movilidad que prioriza a las personas más vulnerables en las vialidades, por lo que llamó a generar conciencia y respeto entre todos los usuarios de las calles.



La promoción de espacios recreativos para bicicletas tiene antecedentes en Ciudad Juárez desde 2002, cuando se llevó a cabo la primera cicloruta, y con esta nueva estrategia el Gobierno Municipal busca retomar el concepto y extenderlo gradualmente a diferentes sectores de la ciudad.



El alcalde invitó a las familias juarenses a participar en la Cruzada por el Ciclismo y aprovechar los recorridos dominicales como espacios para hacer ejercicio, utilizar la bicicleta y convivir en comunidad.