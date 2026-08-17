Invitan a provechar beneficios que llevará la JMAS a Plaza Senderos

A través del programa “Cerca de ti”, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevará una serie de beneficios para vecinos de la Plaza Sendero.

La jornada se realizará el viernes 28 de agosto, en un horario de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el estacionamiento de Plaza Sendero, donde las y los juarenses podrán realizar diversos trámites y acceder a descuentos y convenios de pago.

Como parte de los beneficios, los usuarios podrán obtener descuentos de entre 20 y 90 por ciento en sus adeudos, así como hasta 100 por ciento de descuento en recargos y multas, dependiendo la situación de cada usuario.

Además, durante esta jornada se ofrecerán diversos servicios gratuitos y de apoyo a la comunidad, entre ellos expedición de actas de nacimiento, carta de antecedentes penales, afiliación a MediChihuahua y aplicación de vacunas.

La JMAS invita a las familias juarenses a aprovechar esta jornada y acercarse a los módulos de atención para encontrar alternativas para ponerse al corriente en el pago de su servicio.

Plaza Sendero se encuentra ubicada entre el Bulevar Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres.