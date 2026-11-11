Ciudad Juárez. – Wunder Place es un nuevo espacio de entretenimiento fue inaugurado en Plaza de Las Américas como una alternativa de diversión para niños de todas las edades en la frontera de Juárez y El Paso.

Durante el acto inaugural, encabezado por directivos de Plaza de Las Américas, se destacó la importancia de ofrecer a las familias de la frontera un espacio recreativo, sobre todo, para los menores de edad.

“Wunder Place es un centro de diversiones con juegos para niños y adolescentes que, luego de mucho esfuerzo finalmente es una realidad”, menciono Eduardo Romero Ramos, quien, durante el acto inaugural, estuvo acompañado de Rolando Talavera, gerente de Plaza de Las Américas, y por Iván Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Ciudad Juarez.

“Con Wunder Place seguimos con nuestra filosofía de ofrecer a los juarenses un espacio en donde encuentren lo necesario a sus necesidades, y, además, un sitio que les permita convivir en familia”, agregó.

Después del acto protocolario se realizaron diversas dinámicas para que los asistentes disfrutaran de esta nueva opción de entretenimiento.

Entre las disposiciones para ingresar se informó que los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto, mientras que las personas mayores de edad no podrán acceder si no acuden con un niño.