En el marco de los festejos por el 62 aniversario de la Asociación Nacional de la Publicidad (ANP), Sección Chihuahua, sede Ciudad Juárez, este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo la conferencia magistral “La otra cara del mundial en los anuncios publicitarios”, que será impartida por el reconocido publicista y escritor Antonio Delius.

El encuentro tendrá lugar a las 12:00 horas en el Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la entrada será gratuita y estará abierta al público en general, especialmente a estudiantes, profesionales de la publicidad, comunicación, mercadotecnia y áreas afines

Durante la conferencia, Antonio Delius compartirá su experiencia y visión sobre la relación entre el futbol, la creatividad y la industria publicitaria, abordando la manera en que los grandes acontecimientos deportivos, particularmente el Campeonato Mundial de Futbol 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá se convierten en escenarios de comunicación, estrategias comerciales y oportunidades para conectar con las audiencias a través de los anuncios publicitarios.

Antonio Delius es una de las figuras más reconocidas de la industria publicitaria mexicana. Inició su trayectoria profesional en 1969 como redactor publicitario y en 1979 fundó su propia agencia, Delius y Asociados.

Su trayectoria también incluye una importante labor editorial como fundador y director de la revista El Publicista, publicación especializada en comunicación comercial que inició en 1980 y se ha consolidado como un referente informativo para los profesionales de la industria publicitaria en México.

A lo largo de su carrera ha obtenido diversos reconocimientos nacionales e internacionales.Asimismo fue presidente de la Asociación Interamericana de Publicidad de 1990 a 1992 y, desde 1993, representa en México al Clio Awards, uno de los certámenes internacionales más reconocidos de creatividad publicitaria.

En 2007 fundó los Premios Tótem, reconocimiento dedicado a distinguir la creatividad y excelencia en la publicidad exterior.

Como parte de su aportación a la memoria de la publicidad, es autor de los dos tomos de El Siglo de 101 años, obra dedicada a la historia de la publicidad mexicana. También ha desarrollado una importante labor académica como docente de publicidad en instituciones de educación superior, entre ellas el Tecnológico de Monterrey. En octubre de 2022 recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por el Centro Universitario Columbia, en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus aportaciones en los ámbitos académico, publicitario y cultural.

Por su parte Miguel Reyes, presidente de la ANP, sede Ciudad Juárez, destacó que la visita de Antonio Delius representa una oportunidad para acercar a la comunidad juarense a una de las voces con mayor experiencia y conocimiento de la industria publicitaria nacional.

“Celebrar 62 años de nuestra Asociación significa refrendar nuestro compromiso con la publicidad, la creatividad y la formación de nuevas generaciones. Contar con la presencia de Antonio Delius, un profesional con una trayectoria tan amplia y una visión privilegiada de nuestra industria, nos permitirá reflexionar sobre la evolución de la publicidad y su papel ante acontecimientos de alcance mundial como el futbol”, señaló Miguel Reyes.

Con esta conferencia magistral, la ANP continúa impulsando espacios de encuentro, aprendizaje y vinculación entre profesionales, estudiantes y especialistas de la comunicación, fortaleciendo el desarrollo del gremio publicitario en la región.

A lo largo de sus 62 años de trayectoria, la ANP Ciudad Juárez ha mantenido su compromiso con la promoción de la excelencia, la ética, la creatividad y la profesionalización de la industria, así como con el acercamiento entre el sector publicitario y las instituciones académicas.