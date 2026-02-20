jueves, febrero 19, 2026
Integran más de 800 estudiantes el 2º Encuentro Estatal Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico

by EditorJRZ
Con la participación de más de 800 estudiantes, inició el 2º Encuentro Estatal Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico, que fortalece la formación integral del estudiantado y promueve la sana convivencia.

Las competencias serán del 19 al 21 de febrero en disciplinas deportivas como ajedrez, basquetbol, voleibol de sala y de playa, béisbol, softbol, futbol 7, futbol y tochito.

En cuanto a las actividades culturales, se contemplan baile moderno, canto individual, danza folclórica, declamación, grupo de rock, oratoria, mural en gis y rondalla.

La inauguración se efectuó en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, donde el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, reafirmó el compromiso del Gobierno Estatal con la Educación Superior y el impulso al talento juvenil.

El funcionario manifestó que a través de este encuentro se promueve una educación integral y se fomentan el deporte y la cultura como pilares fundamentales en la formación de la comunidad estudiantil de las Universidades pertenecientes al Subsistema Tecnológico.

Luego del desfile de los contingentes, el encendido del pebetero y la arenga estuvo a cargo de Lucía Esmeralda Yáñez Rodríguez, campeona de oratoria de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, quien motivó a las delegaciones a competir con pasión y juego limpio.

Las instituciones participantes son: Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCH Sur), Universidad Tecnológica de Parral (UTP) y Universidad Tecnológica de Camargo (UTCam).

Compiten, además: Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT), Universidad Tecnológica de Paquimé (UTPaquimé), Universidad Tecnológica de la Babícora (UTB), Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) y Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN).

