Realiza FO-UACH Primer Examen Profesional con nuevo protocolo institucional

La Facultad de Odontología de la UACH llevó a cabo el Primer Examen Profesional bajo un nuevo protocolo institucional, lo que marca un momento trascendental en la vida académica de sus egresados, al simbolizar la culminación de años de esfuerzo, disciplina y compromiso con su formación profesional.

Este acontecimiento representa el inicio de una nueva etapa para la unidad académica, al incorporar un cambio significativo dentro de la ceremonia: la imposición de la estola, acto solemne mediante el cual la facultad reconoce no solo la preparación académica del sustentante, sino también su ética, responsabilidad y vocación de servicio hacia la sociedad.

Durante la ceremonia, el director de esta unidad educativa, Dr. Juan Antonio Galache Vega, destacó que la estola simboliza el compromiso con la excelencia profesional, el respeto a la vida y la dignidad de los pacientes, así como el orgullo de pertenecer al gremio odontológico, dando formalmente la bienvenida a las y los nuevos profesionistas.

Con este acto simbólico, la Facultad de Odontología fortalece sus tradiciones institucionales y reafirma los valores que distinguen a la comunidad universitaria, consolidando una formación integral basada en el humanismo, la responsabilidad social y la calidad académica que caracteriza a la Universidad Autónoma de Chihuahua.

