viernes, febrero 20, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » “La educación en casa es un obstáculo”: declaración en taller avalado por el Gobierno del Estado de Chihuahua
Ciudad JuárezPortada

“La educación en casa es un obstáculo”: declaración en taller avalado por el Gobierno del Estado de Chihuahua

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

En los talleres “Escuelas en Acción por la Igualdad”, que el Gobierno del Estado de Chihuahua avaló y en los que se abordan temas como el uso del condón, Luis Alberto Muñoz López, director ejecutivo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia A.C., en coordinación con UNICEF, aseguró que la formación de los menores en sus hogares representa un obstáculo.

@juareznoticias.com

“La educación en casa es un obstáculo”: declaración en taller avalado por el Gobierno del Estado de Chihuahua

♬ sonido original – juareznoticias

Muñoz López explicó que “dentro de esta capacitación hay un programa que abarca a padres y madres de familia, debido a que se trata de personas que deben acercarse para evitar conflictos de que nos enseñan una cosa en la casa y otra en la escuela”.

Reafirmó que “uno de los obstáculos que se identificó, es la forma en que se educa en nuestras casas”, generalizando que lo que aprenden los niños en sus hogares no es adecuado para su formación.

Al taller asistieron 40 docentes de primaria, secundaria y preparatoria, quienes tienen como objetivo promover la igualdad de género y la salud sexual dentro del entorno educativo. Los maestros capacitados replicarán la información en sus respectivos planteles.

banner

El arranque oficial del programa estuvo encabezado por Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación y Deporte, y Alfredo Aguirre, coordinador de Educación Zona Norte.

You Might Also Like

You may also like

México y EE.UU. se reúnen en Juárez por la prevención de la...

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organizará conversatorio con periodistas destacadas de...

Capacita Regulación Comercial a 122 personas en Manejo Higiénico de Alimentos

Supervisa alcalde avances del Parque Suroriente

CONALEP Chihuahua y NETS MX firman convenio para impulsar la Educación Dual...

Empresariado avala avances de Marco Bonilla; proponen replicar modelo de trabajo en...