“La educación en casa es un obstáculo”: declaración en taller avalado por el Gobierno del Estado de Chihuahua

En los talleres “Escuelas en Acción por la Igualdad”, que el Gobierno del Estado de Chihuahua avaló y en los que se abordan temas como el uso del condón, Luis Alberto Muñoz López, director ejecutivo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia A.C., en coordinación con UNICEF, aseguró que la formación de los menores en sus hogares representa un obstáculo.

Muñoz López explicó que “dentro de esta capacitación hay un programa que abarca a padres y madres de familia, debido a que se trata de personas que deben acercarse para evitar conflictos de que nos enseñan una cosa en la casa y otra en la escuela”.

Reafirmó que “uno de los obstáculos que se identificó, es la forma en que se educa en nuestras casas”, generalizando que lo que aprenden los niños en sus hogares no es adecuado para su formación.

Al taller asistieron 40 docentes de primaria, secundaria y preparatoria, quienes tienen como objetivo promover la igualdad de género y la salud sexual dentro del entorno educativo. Los maestros capacitados replicarán la información en sus respectivos planteles.

El arranque oficial del programa estuvo encabezado por Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación y Deporte, y Alfredo Aguirre, coordinador de Educación Zona Norte.