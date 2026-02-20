México y EE.UU. se reúnen en Juárez por la prevención de la rickettsia

El Gobierno Municipal inauguró el Segundo Foro Binacional para la Prevención de la Rickettsia, un espacio de coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos para fortalecer acciones en materia de salud pública en la región fronteriza.

Durante la apertura, la regidora Fernanda Ávalos Medina, organizadora del evento, agradeció la participación de representantes del Condado de El Paso, la Ciudad de El Paso y el estado de Nuevo México, quienes se sumaron a la estrategia de prevención.

También se reconoció la colaboración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuyos docentes e investigadores participaron como ponentes, así como del Gobierno del Estado de Chihuahua y otras instituciones académicas y médicas.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, señaló que la administración municipal mantendrá la coordinación con otras instancias para fortalecer la prevención de la enfermedad.

Autoridades estadounidenses, entre ellas Crystal Reyes, directora de El Paso Animal Welfare Department, y Gerardo Fierro, de la New Mexico Border Authority, coincidieron en que la salud en la frontera requiere trabajo conjunto entre instituciones.

El doctor Rogelio Covarrubias Gil, director de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud estatal, informó que en 2025 se han confirmado 108 casos de rickettsia en Chihuahua. Los municipios con mayor incidencia son Chihuahua y Ciudad Juárez, por lo que se busca reforzar la vigilancia epidemiológica y la participación comunitaria.

Durante el foro, dependencias municipales presentaron acciones enfocadas en el control de garrapatas, educación comunitaria y mejora del entorno urbano. Las autoridades señalaron que la coordinación entre gobiernos, academia y sociedad es necesaria para enfrentar este problema de salud pública.

El Gobierno Municipal reiteró que la cooperación binacional es parte de la estrategia para reducir los casos y fortalecer la atención preventiva en la región.