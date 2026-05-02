Yeraldine Bonilla Valverde fue designada por el Congreso local como gobernadora interina de Sinaloa.

La funcionaria se venia desempeñando como secretaria de Gobierno de la entidad.

El pasado 24 de octubre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, designó a Yeraldine Bonilla Valverde como nueva Secretaria General de Gobierno del estado.

Aunque este nombramiento marca un hito importante en la política sinaloense, ya que Bonilla se convierte en la primera mujer en ocupar dicho cargo gubernamental, hizo que revivieran declaraciones públicas sobre Bonilla realizadas por Rocha Moya meses atrás.

En un evento público celebrado el 5 de abril de 2025, durante la colocación de la Primera Piedra del Malecón Margen Izquierda en Culiacán, Rocha Moya hizo mención del pasado laboral de Bonilla, entonces presidenta de la Cámara del Congreso de Sinaloa.

Durante el acto, el mandatario dijo que Yeraldine Bonilla, en algún momento de su vida, laboró como “meserita de una lonchería de Dimas”, municipio de San Ignacio, lo que causó un cambio inmediato en el semblante de la entonces legisladora, según se puede apreciar en el video del evento.

Rocha Moya añadió que Bonilla llegó a su cargo en el Poder Legislativo sinaloense por una “tómbola” de Morena.

“Nada más que lo tocó una de las tómbolas de Morena, y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad, y cuando menos pensé, traía unos de esos carrones, ¿cómo le llaman? Andaba muy metida en el tema de seguridad”, sostuvo públicamente.

Tras su nombramiento, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa celebró la designación de Bonilla como un avance en la igualdad sustantiva y la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones. Destacaron que representa un “paso importante hacia la igualdad y la transformación social.”

Yeraldine Bonilla es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuenta con una trayectoria política destacada.

Ha sido diputada local por Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa (2018-2021) y ha presidido la Mesa Directiva en dos ocasiones.

También ha ocupado cargos ejecutivos dentro del Gobierno de Sinaloa, incluyendo la Subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo y Encargada de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública.