En el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la prevención de la violencia en el entorno educativo, mediante la implementación del Centro de Desarrollo Humano (CDH), una estrategia integral enfocada en el bienestar de la comunidad estudiantil.

Bajo la dirección del Dr. Omar Bazán Flores, este modelo busca atender de manera integral la salud física, mental, emocional, social y vocacional de más de 10 mil estudiantes, así como de sus familias, en todos los planteles del estado.

El Centro de Desarrollo Humano, puesto en marcha en agosto de 2025, tiene como objetivo principal prevenir conductas de riesgo, fortalecer el desarrollo personal y promover entornos escolares seguros y libres de acoso.

Para ello, el programa opera bajo cinco ejes estratégicos:

Salud mental y psicoeducación

Salud nutricional

Activación física

Orientación vocacional y académica

Vinculación familiar y comunitaria

Entre las acciones implementadas destacan la atención psicológica, talleres de contención emocional, capacitación al personal educativo, así como programas dirigidos a madres, padres y cuidadores.

Asimismo, el CDH cuenta con alianzas institucionales, como la colaboración con el Instituto Chihuahuense de Salud Mental, lo que fortalece la atención integral brindada a la comunidad estudiantil.

El Dr. Omar Bazán Flores destacó que este proyecto responde a la necesidad de formar no solo estudiantes con preparación técnica, sino personas con herramientas emocionales, sociales y de salud que les permitan desarrollarse plenamente.

Con estas acciones, el CONALEP Chihuahua refrenda su compromiso con la permanencia escolar, la prevención del acoso y la construcción de espacios educativos seguros que contribuyan al desarrollo integral de las y los jóvenes.